2019/05/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… وصف عضو برلمان اقليم كردستان، سيروان بابان، الاثنين، تنصيب نيجرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم بانه “ضحك على الذقون”.وقال بابان لـ/ المعلومة /، إن “الحديث عن وجود حرية وديمقراطية في تنصيب نيجرفان بارزاي لمنصب الرئيس امر غير صحيح بل هو توافق سياسي حزبي بين 3 احزاب سياسية كردية”.وأضاف، “اننا كبرلمان كردستان وكاعضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو برلمان كردستان: تنصيب بارزاني رئيسا للإقليم ضحك على الذقون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو برلمان كردستان: تنصيب بارزاني رئيسا للإقليم ضحك على الذقون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).