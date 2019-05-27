مسلحون يسرقون 30 ألف دولار وسط ناحية كنعان

2019/05/27 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسرقة 30 الف دولار، وسط ناحية كنعان في ديالى، على يد مسلحين مجهولين.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مسلحين اثنين سرقا مبلغ مالي قدره 30 الف دولار من أحد مكاتب الصيرفة وسط ناحية كنعان في محافظة ديالى”.وأضاف، أن “المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”، مبينا أن “القوات الامنية […]

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