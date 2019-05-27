بالصور والخرائط: ايران تبني “منفذا سريا” عبر العراق يربطها بالبحر المتوسط

2019/05/27 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أظهرت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن إيران تقوم ببناء معبر على الحدود العراقية السورية، سيوفر “ميزة غير مسبوقة”, وطريقا سريا يربط ايران بلبنان وسوريا والبحر المتوسط.ونقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر استخباراتية غربية, ان “ايران تقوم ببناء معبر بري على الحدود العراقية السورية من شأنه أن يفتح طريقا بريا

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