ترامب يتراجع عن موقفه: إذا أرادت إيران التفاوض فنحن نريد ذلك أيضاً

2019/05/27 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تسعى إلى تغيير الحكم في إيران، مرحبا بسعي اليابان إلى استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو اليوم الاثنين ،"نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك، نسعى إلى زوال الأسلحة النووية"، وتابع "لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق".وأضاف"أعرف العديد من الأشخاص من إيران ، إنهم أشخاص رائعون، (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها".وكرر ترامب انتقاداته لما وصفه "الاتفاق الإيراني الفظيع،" لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة، وأضاف : " أعتقد أننا سنبرم اتفاقا "مع طهران.وحث ترامب رئيس الوزراء الياباني على لعب دور الوساطة مع طهران قائلاً : "سنرى ما سيحدث، لكني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي ( الذي سيزور ايران قريبا ) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران ، لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

انتهى.ص.هـ.ح.

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