2019/05/27 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لأنصار الله إن الصفقة شملت 66 أسيرا من مقاتلي الحركة>هذا ولم تكشف اللجنة عن عدد المفرج عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن أنصار الله أفرجوا عن 9 أسرى من الموالين لهادي.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن .. أنصار الله تعلن عن صفقة لتبادل الأسرى مع قوات هادي بوساطة محلية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن .. أنصار الله تعلن عن صفقة لتبادل الأسرى مع قوات هادي بوساطة محلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).