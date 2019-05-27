فرنسا تعلق على اعدام ثلاثة من مواطنيها بالعراق: نعارض العقوبة

2019/05/27 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الحكومة الفرنسية، الاثنين، على اعدام ثلاثة من مواطنيها في العراق.ونقلت سكاي نيوز عن الخارجية الفرنسية قولها "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".

واضافت ان "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام"، مشيرا الى "اننا نحترم سيادة السلطات العراقية".

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