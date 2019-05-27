اكلات رمضانية.. شيخ محشي العراقي

2019/05/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} المطبخ العراقي هو أحد أهمّ المَطابخ العربيّة المَشهورة والمَعروفة بأطباقها اللذيذة والمُميّزة، ومن هذه الأطباق {شيخ محشي} الذي يُعدّ من أهمّ الأكلات العراقيّة المَحبوبة بين أفراد الشعب العراقي، وبسبب لذّته وقيمته الغذائية العالية عُرف في جميع الدول العربية؛ فهو يَحتوي على الخضار التي تحتوي على كمٍّ هائل من الألياف المُفيدة للجِهاز الهضمي، والكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لبناء الجسم.

المكونات:-خمسمئة غرام من الكوسا ذات الحجم الصغير أو المتوسط.



خمسمئة غرام من الباذنجان صغير الحَجم.



كيلوغرام من اللحم البقري المفروم.



بصلتان مفرومتان فرماً ناعماً.



ثلاثة فصوص من الثوم المَهروس.



خمسمئة غرام من البندورة الحمراء.



ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.



ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.



ملعقة صغيرة من الملح.



رشة من الهيل المطحون.



رشة من الفلفل الأسود.



ملعقة صغيرة من البهار المشكّل.



زيت نباتي للقلي.



مكسّرات مقليّة للتزيين.



طريقة التحضير:-يُغسل كلٌّ من الكوسا والباذنجان جيّداً ويُحفران مع ترك القشرة عريضةً بعض الشيء.



يوضع الزيت في مقلاة عميقة ويُسخّن على نار عالية، وبعدها توضع حبات الكوسا والباذنجان فيه حتى تتحمّر.



ترفع حبات الكوسا والباذنجان من الزيت وتُوضع على ورق التجفيف للتخلّص من كمية الزيت العالقة فيها.



يُضاف إلى قدر كلٌّ من الزيت النباتي، والبصل، والثوم المهروس، ويوضع القدر على نارٍ مُتوسّطة.



يُقلّب البصل مع الزيت إلى أن يتغير لونه من اللون الأبيض إلى اللون البني المائل للذهبي، بعدها يُضاف عليه اللحم المفروم، والبهار المشكّل، والملح، والفلفل الأسود، ورشّة الهيل، ويُقلّب إلى أن يتغيّر لونه ويجف ماؤه.



يُرفع القدر عن النار ويُوضع جانباً إلى أن يبرد.



تُحشى حبات الكوسا والباذنجان المقلية باللحم المفروم المقلي، وتوضع في قدر عميق جديد، ويوضع عليها ثقل حتى لا تتفتّح الحبات.



تغسل حبات البندورة وتُخلط في الخلاط الكهربائي، ويُضاف عليها معجون الطماطم والقليل من الملح.



يُسكب خليط الطماطم على القدر، ومن ثمّ يُوضع القدر على النار المتوسّطة لمدّة عشرين دقيقة.



يُزيّن الطبق بالمكسرات المقلية وأوراق البقدونس ويُقدم ساخناً بجانب الأرز أو الخبز.انتهى

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