إعلان نتائج عملية تفتيش كبيرة في كركوك

2019/05/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، اليوم الاثنين، تدمير عدد من المضافات التابعة لعصابات داعش الارهابية بعملية تفتيش أمنية في كركوك.

وأكد الشغانبي في بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، إن "عملية واسعة انطلقت اليوم وشملت سلسلة {جبال القرة وقرية طويلعة ومويلحة} حيث تم تدمير عدد من المضافات في السلسلة الجبلية وإنهاء مسح المنطقة من وجود خلايا داعش".وأضاف الشغانبي، إن "قطعات اللواء بإسناد الفرقة 6 للشرطة الاتحادية وطيران الجيش تواصل عمليتها المستمرة للحد من تحركات عناصر داعش ومحاولتهم تشكل خلايا جديدة".وكان قوات الحشد الشعبي في الألوية {22، 56، 15} والشرطة الاتحادية قد أطلقوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، عملية تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة بكركوك.انتهى

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