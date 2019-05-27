2019/05/27 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوع ، من اهم أسلحة داعش لابادة الايزيديين ايزيدي 24 _ خليل بوكو تحت 74 حكم ومسمى و سياسة وحجةً واحدة تعرض الشعب الإيزيدي ل 74 إبادة جماعية (تم توثيقها) على مر التاريخ، تطهير عرقي و قتل جماعي واغتصاب ، سيناريو كتٌب في مذكرات التنظيمات الإسلامية المتشددة ورؤساء دكتاتوريين لتجريد اتباع الديانة الايزيدية من موطنهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوع ، من اهم أسلحة داعش لابادة الايزيديين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوع ، من اهم أسلحة داعش لابادة الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).