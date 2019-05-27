2019/05/27 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت مديرية الدفاع المدني، بيانا أوضحت فيه ان فرقها تراقب الانبعاثات الغازية التي يخلفها حرق النفايات قرب معسكر الرشيد سابقا قرب مدينة الكرادة وسط بغداد، فيما وجهت فرقها باطفاء تلك الحرائق بأسرع وقت.وقال بيان للمديرية تلقته “خطوة برس”، “نظراً لكثرة المناشدات الواردة الى الدفاع المدني من قبل المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يصدر “تنبيها” حول “الانبعاثات الغازية” من معسكر الرشيد وكالة خطوة برس.

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