الدفاع المدني تصدر توضيحا بشأن حرق الطمر الصحي في معسكر الرشيد سابقاً

2019/05/27 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، توضيحا بشأن حرق الطمر الصحي في معسكر الرشيد سابقاً.

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