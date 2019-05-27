أين سيذهب فائض ارتفاع أسعار النفط؟

2019/05/27 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، آلية استغلال الأموال الفائضة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما أوضحت أن الحكومة ستتريث بصرف الفائض إلى حين تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “فائض الأموال من ارتفاع أسعار النفط العالمية سيخصص حسب سياسة الدولة بعد الانتهاء […]

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