علي الدباغ سفيرا للعراق

2019/05/27 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف بيان لمجلس النواب العراقي عن تعيين الناطق الاسبق للحكومة العراقية علي الدباغ سفيراً للعراق في سلطنة عمان.وقال بيان للمجلس : ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل علي الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للعراق في سلطنة عمان”.

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء “حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي”، مشيرا إلى “أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل، راجيًا للدباغ التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله”.

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