تحالف سائرون : البرلمان مايزال متلكئـا في اقرار التشريعات المهمـة

2019/05/27 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تحالف سائرون اداء مجلس النواب وتعاطيه مع التشريعات المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي ، داعيا رئاسة البرلمان الى تصحيح ادارة المجلس خلال الجلسات المقبلة .وذكر النائب عن التحالف رامي السكيني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” اداء مجلس النواب مايزال متلكئا في ادارة الجلسات ونظام التصويت وتواجد الحضور ، ما يؤشر عشوائية […]

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