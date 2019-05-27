مجلس البصرة:انسحاب “اكسون موبيل” لم يؤثر على الإنتاج النفطي وعلى الوزارة محاسبتهم

2019/05/27 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد مجلس محافظة البصرة، الاثنين، ان انسحاب موظفي شركة “اكسون موبيل” لم يؤثر على العمل و لم يقلل الانتاج النفطي، داعية وزارة النفط الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الأميركية لإخلالها بأحد شروط التعاقد.وقالت عضو المجلس أنوار مدلل لـ/المعلومة/ إن “اغلب محطات التشغيل والاستخراج يعمل بها عمال عراقيون مما يجنب العراق اي تعطيل […]

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