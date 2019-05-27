"تحالف" جديد يضم العبادي والمالكي والحكيم ..

2019/05/27 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

محاولات التقارب بين بعض القيادات الحزبية البارزة في العراق من أجل تشكيل تحالفات ومحاور جديدة مع رغبة بإنعاش حزب الدعوة وإعادته من جديد إلى الحياة السياسية.

كشفت وسائل اعلام محلية، اليوم، تسريب لقاءات رباعية بين حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون و...

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