مجلس الوزراء يوافق على منع استيراد الشعرية وملح الطعام

2019/05/27 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، الاثنين، موافقة لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء على منع استيراد منتجي الشعرية وملح الطعام.وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء وافقت، في اجتماع، على منع استيراد منتجات (ملح الطعام ، الشعرية […]

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