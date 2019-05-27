مكتبـها الاعلامـي : ماجدة التميمي لم تخول اي شخص بالتتحدث بأسمها

2019/05/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المكتب الاعلامي لعضو مجلس النواب عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، على حقيقة ما ينشر من ادعاءات من اشخاص ينسبون عملهم موظفين في مكتب التميمي و مدراء في مكتبها.واكد المكتب الاعلامي للتميمي ان “ما يتردد في بعض مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من ادعاءات من اشخاص الى المواطنين على انهم مخولون من قبل النائب ماجدة […]

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