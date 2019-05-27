2019/05/27 | 17:31

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أصبح هاتف نوبيا متوفرا الآن في الأسواق العالمية، بعد أن أطلقته العلامة التجارية لشركة "زد تي إي" في أبريل الماضي في الصين، ليطرح

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