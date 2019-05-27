بعد اغلاقها.. اعتقال صاحب صيدلية وهمية شمالي بغداد

2019/05/27 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن اغلاق صيدلية وهمية والقاء القبض على صاحبها في حي الراشدية ببغداد.

وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية محمد

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