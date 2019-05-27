2019/05/27 | 17:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يغرد: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأثنين، من "ايقاظ الفتنة".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يغرد: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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