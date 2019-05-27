الخزعلي يغرد: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها

2019/05/27 | 17:31

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأثنين، من "ايقاظ الفتنة".

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