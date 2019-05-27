2019/05/27 | 17:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية الشوط الاول : الكرخ 2 x الصناعات 0 ( د.
9 حسين جبار – الحسن سعد د.43 )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول : الكرخ 2 x الصناعات 0 ( د. 9 حسين جبار – الحسن سعد د.43 )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
9 حسين جبار – الحسن سعد د.43 )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول : الكرخ 2 x الصناعات 0 ( د. 9 حسين جبار – الحسن سعد د.43 )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية الشوط الاول : الكرخ 2 x الصناعات 0 ( د. 9 حسين جبار – الحسن سعد د.43 )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).