متنبئ حوي: رؤية هلال عيد الفطر ستكون من المعجزات!

2019/05/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الاثنين، صعوبة رؤية هلال عيد الفطر المبارك لهذا العام، واصفا رؤيته بـ “المعجزة”.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الحسابات الفلكية تشير انه من الصعوبة البالغه رؤية هلال العيد مساء يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 لان فترة مكوثه بعد غروب الشمس لايتجاوز 4 دقائق”.[…]

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