2019/05/27 | 17:43

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الزراعة النيابية تكشف أسباب «حرائق حقول الحنطة»

بغداد -

كلمة

كشفت لجنة الزراعة النيابية يوم الإثنين عن الجهات التي تقف

وراء حرائق حقول الحنطة في بعض المحافظات، لكنها لم تسمها.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريحات تابعها "موقع كلمة

الإخباري" ان "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة

وقد اجريت التجارب على الحنطة المسوقة واثبتت انها مساوية من حيث

الجودة للحنطة المستوردة"، مبينا ان "هذا يعني عدم حاجتنا الى

الاستيراد".

واضاف، ان "الامر لم يعجب بعض الجهات الداخلية والخارجية التي لا

تريد للاقتصاد العراقي الخير، فقامت بإحراق حقول الحنطة في بعض

المحافظات".

وقال ان "هذه الجهات تريد الابقاء على الاستيراد والتربح على حساب

الاقتصاد العراقي".

واشار الى "ضرورة ان تفعل الحكومة الجهد الاستخباري وتتخذ الاجراءات

ضد الجهات التي تقوم بحرق حقول الحنطة، فهذه الجهات تمارس الارهاب

من نوع اخر وهو ضرب كل المحاصيل التي يحقق العراق الاكتفاء الذاتي

منها، والهدف الابقاء على الاستيراد".

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