2019/05/27 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. فريق عراقي يفوز بمسابقة هواوي العالمية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. فريق عراقي يفوز بمسابقة هواوي العالمية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).