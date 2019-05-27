المالية النيابية تعتزم فتح ملف الماستر كارد للموظفين بعد العيد

2019/05/27 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عزمها فتح ملف بطاقات الماستر كارد للموظفين بعد العيد ومناقشته مع الجهات المختصة، مبينة ان هذه البطاقات تسببت بتأخير صرف الرواتب وخصم مبالغ مالية كبيرة من الموظفين.وذكرت عضو الجنة سهام شنون لـ/المعلومة/ ان “ملف الماستر كارد الخاص بموظفي الدولة على طاولة اللجنة المالية والتي بصدد فتحه بعد العيد”.[…]

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