زراعة صلاح الدين تكشف رقماً مهولاً لحرائق الاراضي الزراعية

2019/05/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مدير عام دائرة الزراعة في محافظة صلاح الدين رقماً مهولاً لحرائق الاراضي الزراعية في المحافة.

وذكر مصدر في تصريح صحفي ان" مدير الزراعة خلال استضافته في جلسة مجلس محافظة صلاح الدين اكد ان كامل المساحة للأراضي الزراعية التي تعرضت للحرق بلغت أكثر من {8000} دونم في كافة مناطق المحافظة".واضاف" كما حمل مجلس محافظة صلاح الدين مدير الدفاع المدني خلال استضافته في الجلسة والأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن الحرائق التي تعرضت لها اراض زراعية واسعة من المحافظة وفي جميع القواطع المكلفة بحمايتها".انتهى

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