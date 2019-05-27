مسؤول ايراني يكشف تفاصيل بناء حي حدودي مع ديالى

2019/05/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت محافظ كرمانشاه هوشنك بازوند، تفاصيل بناء حي حدودي مع محافظة ديالى.

واعلن بازوند ان حدود سومار تحظى بأهمية كبيرة جدا للجانبين الايراني والعراقي وقد تم حاليا ايجاد بنى تحتية جيدة ومناسبة في هذه المنطقة الحدودية بين البلدين.{بحسب وسائل اعلام إيرانية}واعرب محافظ كرمانشاه خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، بحضور محافظ ديالى عند منفذ خسروي الحدودي عن امله في ان يثمر اجتماع اليوم عن نتائج تخدم شعبي البلدين والجانبين العراقي والايراني.وقال محافظ كرمانشاه، ان التواصل مع العراق يحظى بأهمية لنا وان عقد هذا الاجتماع في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب الذي يعد عطلة رسمية في البلاد دليل على اهمية هذا التواصل.وأشار، الى الاتفاقات المتميزة الحاصلة خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق وقال ان احدى هذه الاتفاقات تنص على ايجاد 5 احياء حدودية مشتركة للبلدين وقد تم الحصول على ترخيص لبناء احد هذه الاحياء في مدينة قصر شيرين وتخصيص 300 هكتار لهذا الغرض.وبين محافظ كرمانشاه، نحن مستعدون لبناء هذا الحي الحدودي في قصر شيرين بمشاركة محافظة ديالى والذي من شانه دعم التنمية الاقتصادية والصادرات وتعزيز العلاقات بين الجانبين.انتهى

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