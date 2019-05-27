القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط عجلتين مخالفتين للضوابط القانونية في ديالى

2019/05/27 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط عجلتين مخالفتين للضوابط القانونية خلال التفتيش في السيطرات الامنية.وقالت القيادة في بيان اليوم إن “مفارز مكافحة جلولاء،ودوريات من مركز شرطة هبهب ومفارز شعبة الاتجار بالبشر تمكنت من القبض على ثلاثة مطلوبين بينهم مطلوب وفق المادة 4 / أرهاب وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق متفرقة […]

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