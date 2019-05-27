افتتاح المنطقـة الخضراء على مدار الساعة ابتداء من اول ايام عيد الفطـر

2019/05/27 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحـة عن افتتاح المنطقة الخضراء على مدار 24 ساعة ابتداءً من أول أيام عيد الفطرالمبارك .

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