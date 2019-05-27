وزارة تفتح باب التعيين

2019/05/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم للتعيين على ملاكات الوزارة ودوائرها لمختلف الاختصاصات.وذكرت الوزارة في بيان انها” فتحت باب التقديم للتعيين في مقرها ودوائرها لمختلف الاختصاصات”، مبينا ان ” التقديم يبدأ من تاريخ 28 / 5 / 2019 ولمدة 20 يوما”.http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=200

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