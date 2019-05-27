2019/05/27 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول محلي يكشف تفاصيل حرق داعش لمزرعة في ديالى ويؤكد: إصابة مزارعين إثنين

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