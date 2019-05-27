خطة امنية مشتركة للحد من هجمات

2019/05/27 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الاثنين، بأن وزارتي الدفاع والداخلية قامتا بتدشين خطة امنية للحد من الهجمات الارهابية لخلايا تتبع تنظيم "داعش"، وتحاول من خلالها إيصال رسائل بأن التنظيم ما زال قوياً على عكس الواقع الحالي.

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