العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

2019/05/27 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز والزيوت والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة لأنها قد تسبب الإجهاض.واكتشف باحثون من جامعة غريفيت الأسترالية، كيف يؤثر حمض اللينولينيك (أحد الأحماض الدهنية غير المشبعة بأوميجا 6)، في الصحة.ولقد بينت نتائج التجارب التي أجروها على إناث الجرذان، التي

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