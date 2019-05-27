2019/05/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنى فيلم “علاء الدين” من إخراج، غايا ريتشي، 413.5 مليار روبل ( نحو 8 ملايين دولار) في دور السينما الروسية خلال 4 أيام لعرضه في روسيا وتصدر الفيلم إيرادات شبكاك التذاكر في روسيا يومي العطلة الأسبوعية الماضية.وعرض الفيلم لأول مرة في دور السينما الروسية يوم 23 مايو الجاري.وقام الممثل الكندي ذو الأصول المصرية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم علاء الدين يتصدر إيرادات شباك التذاكر في روسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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