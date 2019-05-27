عام يفصلنا عن إطلاق الميزة الأكثر إزعاجا في

2019/05/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "فيسبوك" أن الإعلانات ستظهر في تطبيق المراسلة الأشهر عالميا "واتس آب" بدءا من عام 2020، رغم الانتقادات الشديدة والمطالبات بعدم تنفيذ التغييرات.

ومن غير

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