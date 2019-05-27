نائب يدعو عبد المهدي لبحث مشاريعه مع مكاتب الوزراء!!

2019/05/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسة- كلكامش برس؛ دعا النائب برهان المعموري، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى بحث مشاريعه الحكومية مع مكاتب الوزراء.وذكر المعموري في تغريدة له ان “سبب دمار الوزارات 30% سوء إدارة الوزير و70% من اتى بهم الوزير من خارج الوزارات ووضعهم في مكتبه وجعلهم سماسرة ويتحكمون بمقدرات الوزارة”.

وشدد على ضرورة ان “تعالج مكاتب الوزراء وابعاد كل من تشوب حوله شبهات فساد، وعلى رئيس الوزراء ان يبحث مع إدارة مكتب الوزير وليش الوزير اذا أراد ان ينجح في حكومته”.

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