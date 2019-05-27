إعادة افتتاح ثاني اقدم متنزه في العراق والشرق الأوسط بهذا الموعد

2019/05/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛اعلنت امانة بغداد ان ايّام العيد ستشهد افتتاح متنزه 14 تموز والذي يعد من اقدم متنزهات الشرق الاوسط والوطن العربي وثاني اكبر متنزهات بغداد بعد متنزه الزوراء بعد اعادة تأهيله وذكرت الأمانة في بيان ان “المتنزه يحتل مكانة خاصة لدى بغداد وسكانها كما ويعد جزءاً من تاريخ العاصمة خصوصا وانه شيد وافتتح في […]

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