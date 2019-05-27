منتخب الاشبال يواصل مرانه بمشاركة 60 لاعباً

2019/05/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يواصل منتخب الأشبال تدريباته في ملعب الراحل علي كاظم بواقع أربع وحدات تدريبية في الاسبوع، وبحضور ما يقارب 60 لاعباً، ومن المؤمل ان ينتقي الجهاز الفني خلال هذا الاسبوع 30 لاعبا، واختيار الأفضل منهم بغية بدء الملاك الفني بالبرنامج الخاص بالإعداد الحقيقي للمنتخب.وقال المدير الاداري لمنتخب الاشبال، حميد رشيد في بيان تلقت […]

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