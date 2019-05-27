ينفي وجود عرض عراقي للتوسط بين واشنطن وطهران

2019/05/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفى رئيس البرلمان اليوم الاثنين، محمد الحلبوسي، ان يكون العراق قد قدم اي عروض للتوسط بين الولايات المتحدة وايران، لزعزعة التوتر بين الطرفين.وقال الحلبوسي في حديث لوكالة سبوتنك الروسية، ان “العراق لم يقدم اي عروض توسط او مبادرات الى اي جهة”.وتابع “من المهم جدا للعراق ان تستقر المنطقة، ولا تتعرض الى مشاكل ...

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