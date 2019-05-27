وزير داخلية بريطانيا يعلن ترشحه لخلافة ماي

2019/05/27 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد يوم الاثنين إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جاويد على تويتر" سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".وأضاف" نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة.



أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".انتهى

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