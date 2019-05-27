افتتاح ثاني اكبر متنزهات بغداد واقدمها في الشرق الاوسط ايام العيد

2019/05/27 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد ان ايّام العيد ستشهد افتتاح متنزه 14 تموز والذي يعد من اقدم متنزهات الشرق الاوسط والوطن العربي وثاني اكبر متنزهات بغداد بعد متنزه الزوراء بعد اعادة تأهيله.

وذكرت الامانة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المتنزه يحتل مكانة خاصة لدى بغداد وسكانها كما ويعد جزءاً من تاريخ العاصمة خصوصا وانه شيد وافتتح في خمسينيات القرن الماضي وتحديداً في 14 من شهر تموز سنة 1959 م ".واضاف" كما شهد المتنزه تطوير المقطع الأيمن واجزاء من المقطع الأيسر بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية وضمن مبادرة {تمكين)}وتضمن انشاء عدد من النافورات وشبكات الري وتاهيل الصحيات والنصب التذكاري وادامة وصيانة الطرق والممرات والإنارة والسياج والبوابة الرئيسية وإدامة المسطح الأخضر وكافتيريا المتنزه وغيرها من الاعمال الاخرى".انتهى

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