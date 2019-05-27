2019/05/27 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة “تسلا” مؤخرا إصدارا جديدا لبرمجيات القيادة شبه الآلية ” Autopilot ” التي تسمح للسيارة بتغيير المسار ذاتيا والتي تعرضت للنقد اللاذع من قبل الخبراء.وقد نشرت صحيفة ” Consumer Report ” المتخصصة في حقوق السائقين تقريرا عن اختبار نسخة محدثة لنظام “Navigate on Autopilot ” الذي أطلقته “تسلا”.ويمنح النظام السيارة حرية أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فشل اختبار تسلا الكهربائية شبه الآلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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