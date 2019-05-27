تحالف الفتـح يكشف مضمون اسئلـة استجواب وزير الخارجيـة خلال الجلسات المقبلـة

2019/05/27 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح عن مضمون الاسئلـة التي سيتم طرحها خلال استجواب وزير الخارجيـة محمد علي الحكيم امام البرلمان في الجلسات المقبلة ، مؤكدا التزامه باستجواب وزير الخارجيـة بأقرب موعد ممكـن .وذكـر النائب عن التحالف فالح الخزعلي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ” مازلنا بصدد استكمال كافة الاجراءات الشكلية وفق الاليات القانونية والدستورية لاستجواب […]

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