2019/05/27 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد قیادي من قوات البيشمركة بحدود منطقة‌ مخمور، اليوم الاثنين، ان حرق محاصيل الفلاحين ومزارعهم مستمر في المنطقة، مبينا ان تنظيم داعش يقوم بذلك امام انظار القوات العراقية دون رادع بينما تلك القوات لا تحرك ساكناً.ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اللواء زريان شيخ وساني قوله ان “حرق حقول ومزارع الفلاحين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي في البيشمركة: هذه الجهة وراء حرق المزارع..



وبغداد على دراية وكالة خطوة برس.

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