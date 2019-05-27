2019/05/27 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة ريم البارودي، أن طلاق الفنانة سمية الخشاب، والمطرب أحمد سعد، لا يسعدها على الإطلاق.وقالت البارودي من خلال برنامج “غبقة سكوب”:”الأحداث اللي حصلت بين الأطراف المتصارعة بايخة، ولا أعرف لماذا يزج باسمي في الأحداث؟”.وتابعت “موضوعي مع الطرفين حدث وأنتهى، وليس لي شأن بالأمر”، مشيرة إلى أن انفصال سمية الخشاب عن أحمد سعد ليس أمرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريم البارودي تعلق على طلاق سمية الخشاب من زوجها السابق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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