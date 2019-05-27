2019/05/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لموسم 2018-2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلجيكي إيدين هازارد يحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلجيكي إيدين هازارد يحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).