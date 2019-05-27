ايران تبلغ امريكا عبر وسطاء: لن يخرج اي طرف منتصرا في الحرب مع ايران

2019/05/27 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغت ايران الولايات المتحدة عبر وسطاء، الاثنين، عدم تحقيق اي طرف الانتصار في حال اندلاع الحرب بين ايران والولايات المتحدة.

وذكر رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني فلاحت بيشة في بيان صحفي اليوم (27 ايار 2019)، ان "طهران أبلغت واشنطن عبر وسطاء، بعدم خروج أي طرف منتصرا من الحرب على إيران".

وأضاف، ان "الأميريكيين غير مستعدين للحرب من الناحية المعنوية ولا ينبغي لإيران أن تقع في مصيدة الحرب".

واوضح ، ان "تفجيرات الفجيرة وتعزيز القوات الأميركية في الخليج جزء من الحرب النفسية".

جدير بالذكر ان التوترات تصاعدت بين إيران والولايات المتحدة، بعد ارسال واشنطن لمزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة ضد ما يقول المسؤولون الأميريكيون إنه تهديدات إيرانية لقواتهم في المنطقة.

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