العراق يمنع استيراد ملح الطعام و الشعرية

2019/05/27 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

قررت مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين منع استيراد عدد من

المنتجات أبرزها "ملح الطعام" و "الشعرية".

وذكر الناطق الإعلامي للوزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد علوان

الشمري في بيان أن "لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت على منع استيراد

منتجات (ملح الطعام، الشعرية بكافة أنواعها، المعكرونة) على ان ينفذ

هذا القرار خلال مدة 60 يوم من تاريخ إصدار قرار المنع من مجلس

الوزراء".

وبحسب الشمري فأن وزارة الصناعة جادة باستحصال القرارات الحكومية

الشجاعة لدعم العملية الصناعية وإنعاش اقتصاد البلد".

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