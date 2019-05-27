مكتب عبد المهدي يعلن موعداً لفتح المنطقة الخضراء بالكامل

2019/05/27 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سكرتير عبد المهدي الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل خلال 24 ساعة ابتداءً من أول ايام عيد الفطر المبارك".وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 آذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال أيام العطل والجمعة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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